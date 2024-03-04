تحول مفاجئ في خطاب الصين.. رسالة من بكين لواشنطن قبل الانتخابات الأمريكية

بعد سنوات من المواجهات بين بكين وواشنطن بخصوص تايوان، والمطالبة ببحر الصين الجنوبي، ومواجهات أخرى في مجالات عدة بينها التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان، أكدت الصين، اليوم، أنها تأمل في تحسن العلاقات مع أمريكا «بغض النظر عن هوية» الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، في تحول مفاجئ لخطاب بكين.

رسالة من الصين إلى أمريكا

وأفاد الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان، في إجابة على سؤال بخصوص الانتخابات الأمريكية، بأنها شأن داخلي للولايات المتحدة، متابعا بأن الصين تأمل في أن تتعامل واشنطن بالطريقة نفسها مع بكين، بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، من أجل علاقات مستقرة وسليمة ومستدامة بين البلدين.

الجميع يأمل تحسن العلاقات الصينية الأمريكية

وأضاف كينجيان، أن استقرار وتحسن العلاقات الصينية الأمريكية من القضايا التي يتابعها «الجميع»، عن كثب ويأمل حدوثها، دون أن يوضح المقصود بالجميع الذين يتابعونها.

ومن المقرر أن ينتخب الأمريكيون رئيسهم، في نوفمبر المقبل، إذ من المتوقع وفقا للانتخابات التمهيدية، أن تكون المواجهة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.