غرفة الصناعات المعدنية: قرار الإفراج عن البضائع سينعش الأسواق قريبا

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنّ قرار الإفراج عن البضائع له تأثير إيجابي على سياسات تسعير البضائع في الفترة المقبلة، والتي ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، ما يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن.

جذب استثمارات أجنبية في مصر

وأضاف الجيوشي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه بعد قرار البنك المركزي وضخ العملات للبنوك، ستتغير العديد من الحسابات الخاصة بأسعار الصناعات، إذ يجرى ضخ استثمارات لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية مرة أخرى، لكي يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

رقابة مشددة من الحكومة على الأسواق

وتابع: «بعد قرارات البنك المركزي مش هيبقى في سوق موازية للدولار، وبالتالي الأسعار ستنخفض، وكل الأسعار ستبقى واضحة، بجانب الرقابة من الحكومة على السلع وأسعارها».