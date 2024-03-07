استشهاد 17 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بالنصيرات ودير البلح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد دائما بحق المدنيين الفلسطينيين، وصبيحة هذا اليوم وخلال ساعات الفجر الأولى قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأرضا زراعية في المنطقة الشرقية لمحافظة رفح.

غارات الاحتلال الإسرائيلي تدمر منزلا في رفح الفلسطينية

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الغارات القوية والعنيفة تسببت في تدمير منزل، ونتجت عنه حفر عميقة في الأراضي الزراعية التي تعرضت لهذا القصف الإسرائيلي المتصاعد.

وأكد أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة دير البلح، خلال ساعات الليل، وكذا منزل آخر في مخيم النصيرات في المحافظة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيا، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة.

سقوط 5 شهداء من الأهالي خلال انتظارهم المساعدات

وأشار إلى أنه من ضمن أعداد الشهداء الذين ارتقوا خلال ساعات الليل 5 شهداء كانوا ضمن مجموعة من المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات إلى منطقة شمال وادي غزة، حينما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار صوبهم أدى لارتقاء 5 شهداء.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أنَّ استهداف الأهالي الذين ينتظرون وصول المساعدات في المناطق الشمالية لوادي غزة؛ أن الاحتلال الإسرائيلي يدير حرب الجوع.