مياه الشرب تتدفق من مصر إلى رفح الفلسطينية لتخفيف معاناة الأشقاء

قالت الإعلامية سالي شاهين، إنَّ سكان قطاع غزة توجهوا بالشكر إلى مصر، على تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب في إطار الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في أزمته الأخيرة.

أضافت خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّ المياه بدأت تتدفق بعد انقطاعها عن القطاع الذي جرى تدمير بنيته التحتية نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي والحصار، بسبب مشروع تحلية المياه القادم لأهالي غزة من مصر.

وتابعت: «تتدفق المياه إلى قطاع غزة من 3 محطات للتحلية قامت ببنائها دولة الإمارات على الجانب المصري من الحدود، ويجري ضخها إلى رفح الفلسطينية لتخفيف أحد أكبر تحديات الإنسانية في غزة بعدما قطع الاحتلال الاسرائيلي كل إمدادات الكهرباء الخارجية عن غزة، وذلك منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي».

واختتمت: «نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار انقطعت المياه عن غزة، وخط المياه الجديد الذي جرى توفيره عبر مصر كان له دور كبير في تخفيف معاناة النازحين وأهالي رفح فيما يتعلق بالمياه».