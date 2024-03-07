«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وشبورة مائية على الطرق الزراعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقّع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تكون الفرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.