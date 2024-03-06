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دراما المتحدة

حالة الطقس المتوقعة في أول يوم رمضان.. الأرصاد توضح

كتب:

إسراء حامد محمد
07:12 م | الأربعاء 06 مارس 2024
حالة الطقس أول يوم رمضان

حالة الطقس أول يوم رمضان

أعلن مركز البحوث الفلكية أنه من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان الكريم في عدد من الدول يوم الاثنين الموافق 11 مارس، على أن يبدأ في بعض الدول الأخرى يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، وبعد أن شهدت كل الأنحاء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة الأيام الماضية، يهتم الكثيرون بمعرفة حالة الطقس أول يوم رمضان.

حالة الطقس أول يوم رمضان

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أول يوم شهر رمضان الموافق الاثنين 11 مارس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك فرص لحدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما بالنسبة ليوم الثلاثاء في حالة إذا كان أول يوم رمضان الثلاثاء الموافق 12 مارس فيكون هناك فرص لحدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين الموافق 11 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 12 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 17 درجة مئوية.

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