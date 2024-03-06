حالة الطقس المتوقعة في أول يوم رمضان.. الأرصاد توضح

أعلن مركز البحوث الفلكية أنه من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان الكريم في عدد من الدول يوم الاثنين الموافق 11 مارس، على أن يبدأ في بعض الدول الأخرى يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، وبعد أن شهدت كل الأنحاء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة الأيام الماضية، يهتم الكثيرون بمعرفة حالة الطقس أول يوم رمضان.

حالة الطقس أول يوم رمضان

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أول يوم شهر رمضان الموافق الاثنين 11 مارس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك فرص لحدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما بالنسبة ليوم الثلاثاء في حالة إذا كان أول يوم رمضان الثلاثاء الموافق 12 مارس فيكون هناك فرص لحدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين الموافق 11 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 12 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 17 درجة مئوية.