إجراء عاجل من رئيس الوزراء بشأن تداول السكر في الأسواق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا عاجلًا بشأن تداول السكر في الأسواق، معلنًا بدء تيسيرات جديدة بشأن نقل وتداول السكر في المحافظات المختلفة.

تيسير نقل وتداول السكر في المحافظات

ووفقًا للقرارات التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، فإن أزمة السكر في طريقها للحل من خلال عدة إجراءات حكومية عاجلة لحل الأزمة، وهي:

- تيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة.

- توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق.

- استمرار العمل على إنهاء المشكلة المتعلقة بأزمة السكر.

وكان مجلس الوزراء، أقر في اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموافقة على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، معلنًا أنه بشكل عاجل يتم حاليًا استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات مهمة بشأن السكر وتوافره في الأسواق، تتمثل في كتابة وطباعة الأسعار على السلع، الذي جرى تطبيقه منذ الجمعة الماضية، وسجلت أسعار السكر بعد قرار وزير التموين، 27 جنيهًا للكيلو الحر في الأسواق ومعارض أهلًا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية.

كتابة وطباعة الأسعار

وسبق وأنّ قرر وزير التموين، كتابة وطباعة الأسعار الخاصة بـ7 سلع من ضمنها السكر وتشمل الأرز والزيوت والأجبان والفول المعبأ واللبن والمكرونة، وذلك للتسهيل على المستهلكين بالاطلاع على الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وأكدت وزارة التموين أنّ سعر السكر على البطاقات التموينية يستقر عند 12.60 جنيه، إذ يُصرف وفق حصة الدعم المخصصة لكل أسرة بحسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.