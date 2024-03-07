أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس.. تراجع في صنف واحد

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-3-2024 في الأسواق المحلية، استقرارا ملحوظا، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، ليسجل 2306 جنيهات بانخفاض قيمته 70 جنيها للطن.

وانخفضت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع الماضي بقيمة 40 جنيها للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية، إذ شهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-3-2024 في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ يجرى تحديث الأسعار آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم،وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2306 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1380 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1970 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 1990 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1900 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.