محافظ شمال سيناء: ميناء العريش البحري نقلة كبيرة في تصدير الأسمنت للخارج

التقى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، ببيترو كالا، العضو المنتدب الجديد لشركة أسمنت سيناء والوفد المرافق له خلال زيارته إلى المحافظة، لبحث التعاون المشترك وتجديد أواصر المعرفة والتعاون بين الجانبين.

مشروعات جديدة بشمال سيناء

وأكد المحافظ أن شمال سيناء تشهد عدد من المشروعات التنموية الكبرى في شتي القطاعات، من بينها مشروع ميناء العريش البحري والذي يعد نقلة حضارية كبيرة، لتصدير المنتجات السيناوية وعلى رأسها الأسمنت إلى مختلف دول العالم، فضلًا عن مشروع السكة الحديد والذي سيساهم بشكل كبير في عمليات التصدير من خلال توفير الوقت والجهد.

بدوره، أكد العضو المنتدب، أن الشركة تستهدف تطوير صناعة الأسمنت في مصر، ووضع شركة أسمنت سيناء في موقع أفضل داخل السوق المصرية، خاصة وأن صناعة الأسمنت تعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.

فرص استثمار جديدة

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى مزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري عن طريق توفير احتياجات السوق المصري من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

حضر اللقاء اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، مدحت أبو جبل، رئيس قطاع الموارد البشرية والإدارية، مصطفى حسين، مدير إدارة الشئون الإدارية، ممدوح رفاعي الكاشف مسؤول العلاقات العامة، شيماء عبيد مدير شؤون البيئة في المحافظة.