«تموين المنوفية»: ضبط 15 طنا من الأسمنت مجهول المصدر

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية نجحت في شن حملة مكبرة على مركز ومدينة منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط 15 طنا من الأسمنت مجهول المصدر تم تحرير المحضر اللازم للواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 5 أطنان من الأسمنت

وأسفرت الحملة عن ضبط مسئول عن محل مواد بناء شارع السر ساويه دائرة قسم شرطة منوف وبحوزته كمية وقدرها 5 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 1219 لسنة 2024 مركز منوف.

كما جرى ضبط مالك مستودع مواد بناء شارع السيما دائرة قسم شرطة منوف وبحوزته كمية وقدرها 5 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر عن الواقعة محضر جنحة رقم 283 لسنة 2024 مركز منوف.

أسمنت مجهول المصدر

كما أسفرت الحملة عن ضبط مدير مسئول عن محل مواد بناء في شارع المركز الجديد بدائرة مركز قسم شرطة منوف، وبحوزته كمية تقدر بـ 5 أطنان من الأسمنت بدون مستندات ومصدر غير معروف، وتم تحرير محضر جنحة رقم 1139 لسنة 2024 مركز منوف.