63 إصابة في 24 ساعة بالهند.. هل يضرب وباء كورونا العالم مجددا؟

بعد هدوء نسبي دام شهورا، عاد شبح فيروس «كوفيد19» يخيم على عددٍ من البلاد، آخرها دلهي وشمال الهند، والتي سجلت ارتفاعًا غير مسبوقٍ في الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت أعلى معدل يومي للإصابات منذ مايو المنقضي.. فهل يعود الفيروس للانتشار حول العالم من جديد؟

ارتفاع غير مسبوق للإصابة بفيروس كورونا مجددًا

بشكل مفاجئ، ضرب فيروس كورونا الهند مجددًا، لتسجل 63 حالة جديدة مصابة بالوباء خلال 24 ساعة فقط، ما يعد ناقوس خطر يدق مع ارتفاع أعداد الإصابات في راجستان وأوتار براديش وبيهار، وذلك بحسب صحيفة «business standard».

وعلى الرغم من أن الأرقام الحالية ليست كبيرة، فإنّ معظم الخبراء يعتقدون أنّ العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير بسبب انخفاض معدلات الفحص، ما يعني انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخل الهند، التي تحتوي على عددٍ كبير من السكان، ما قد يعجل انتشاره حول العالم من جديد.

وخلال الـ15 يومًا الماضية، سجلت دلهي 459 حالة إصابة بـ«كوفيد 19»، لتسجل ارتفاعًا في عدد الحال يصل إلى 191 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة، والتي أعلنت العديد من الإحصائيات التي تؤكد ارتفاع غير مسبوق في عدد الحالات، بالتأكيد على أن المرة الأخيرة التي تجاوز خلال عدد حالات كوفيد 19 اليومية في دلهي حاجز الخمسين كان في مايو 2023، وعادت الحالات للارتفاع مجددًا خلال فصل الشتاء.

ماذا يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا؟

وحذر الخبراء من أنه مع تحول كوفيد-19 إلى مرض متوطن، فإن موجات الارتفاع العرضية تعتبر طبيعية ومتوقعة، ولا توجد حتى الآن معلومات عن السلالة أو السلالات الفيروسية المنتشرة حاليا في ولايات الشمال.

وتحدث مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن كوفيد 19 وتأثيراته، وقال إن المتحورات الأولى لفيروس الكورونا كوفيد 19، كانت سريعة الانتشار بشكل كبير وعودتها طبيعية باعتبارها تعيد تطوير ذاتها وتظهر في صورة جديدة يمكن أن تكون أكثر ضراوة أو أقل، وذلك يظهر وفقًا لفحص الفيروس ذاته.

وعن تأثيراته، قال بدران لـ«الوطن»، إنه يترك آثارًا كبيرة بعد التعافي، خاصة المتحورات الخاصة بكوفيد 19، التي لديها قدرة هائلة على الوصول للجهاز العصبى وإلحاق الضرر به، وذلك في بعض الفئات العمرية مثل المسنين خاصة المصابين بأمراض مزمنة غير مستقرة أو مهملة العلاج وقليلى المناعة والبدناء والمدخنين.