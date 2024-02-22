«الصحة»: لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة.. وأعراضها الجانبية «بسيطة»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة، وساعدت في تخفيف شدة الأعراض التي ظهرت على المواطنين، مشيرا إلى إجراء عدة اختبارات على اللقاحات من قبل هيئة الدواء المصرية، للموافقة على إعطائها للمواطنين، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأشار إلى أن هناك تجارب سريرية أجريت على جميع اللقاحات بمختلف أنواعها، واختبارها من قبل منظمة الصحة العالمية ومجموعة كبيرة من العلماء والخبراء، لضمان فعاليتها ومأمومنيتها.

جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة

وأضاف «عبد الغفار» أن التجارب السريرية عبارة عن ثلاث مراحل، الأولى تجرى بها التجارب على مجموعة صغيرة من المتطوعين، والثانية على مجموعة أكبر من المبحوثين، والثالثة والرابعة وهي مرحلة التسويق ويكون المبحوثين أصحاء وموافقين على هذه التجارب، والاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية، ذلك كل اللقاحات التي جرى اعتمادها آمنة وفعالة، وساعدت مصر منذ اللحظة الأولى للتطعيم في تخفيف شدة جائحة فيروس كورونا.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضاف أن الأعراض الجانبية للقاحات التي جرى تسجيلها حتى الآن، تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات ورغبة في النوم، مؤكدا أنها أعراض طبيعية، ولا تحتاج إلى طبيب، بل تحتاج إلى الراحة فقط، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعة مرة أخرى.