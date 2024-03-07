أبو يرد على انتقادات ظهوره بقميص شفاف في آخر حفلاته: تقبلت آراء الجمهور

واجه المطرب أبو عدة انتقادات الأيام الماضية بعد ظهوره بقميص شفاف خلال أحد حفلاته الغنائية مؤخرًا مما أثار جدلاً كبيرًا.

«عجبني اللوك».. أول رد من أبو على انتقادات القميص الشفاف

وفي أول رد على تلك الانتقادات أوضح المطرب أبو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المشاهير دائمًا ما يكونون في دائرة اهتمام الجمهور وأي فعل يقومون به يراه الجميع، لافتًا إلى أنَّه «كفنان يحب التغيير وتجربة استايلات جديدة عليه، لازم نجرب حاجات جديدة وفيه أوقات حاجات هتكون موفقة وأوقات تانية لا، وأنا عجبني جدًا اللوك، لكن عرفت إنه معجبش بعض الجمهور وتقبلت آرائهم».

دعم أبو للقضية الفلسطينية وتقديم أغنية للأطفال

وطرح المطرب أبو مؤخرًا أغنية «صمم» وهي الأغنية الرسمية لمهرجان أسبوع القاهرة للتصميم من أجل تشجيع المنتج المصري، وقدم في الأيام الماضية أغنية لدعم أطفال فلسطين بعنوان «the world is blind» وهي من ألحان وكلمات طارق نديم وتوزيع منير ماهر، والتي طرحها باللغة الإنجليزية من أجل دعم القضية الفلسطينية والأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات بحقوقهم.