المطرب أبو لـ«الوطن»: «يسرا وش السعد عليا.. وغنائي بالمهرجانات صدفة»

قال المطرب أبو إنه لم يخطط لمشاركته بعدد من المهرجانات الفنية وتقديمه لأغان لها، ولكنها جاءت بمحض الصدفة وكانت بدايتها مع الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي الدولي من خلال أغنية 3 دقات، والتي قدمها مع الفنانة يسرا، وتخطت مشاهداتها المليار.

أبو: يسرا وش السعد عليا في الفن

وأضاف المطرب أبو في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعتبر يسرا «وش السعد» عليه، وكانت بداية لنجاحات متتالية، وتبعها عدة مشاركات أخرى، لافتا إلى أنه ينوي تكرار تعاونه مع يسرا، ولكن من خلال فكرة جديدة، قائلاً: «لما الواحد بيقول نكتة مثلا وتطلع حلوة.. مينفعش نكررها تاني هي هي، وأحب إني أقدم معاها أعمال جديدة».

أبو يكشف كواليس أغنية 3 دقات

وتابع المطرب أبو أن أغنية 3 دقات من ألحانه وكلمات تامر حبيب، وبعد الانتهاء من كل تحضيراتها، وبدأوا التفكير في العنصر النسائي بالأغنية ولم يجدوا أفضل من يسرا، قائلاً: «الأغنية دي كانت رحلة وربنا كرمنا فيها، وكانت طالعة بطريقة عفوية علشان كده وصلت بمنتهى العفوية لقلوب المليارات من الجمهور حول العالم».