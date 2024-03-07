المطرب أبو: مشاركتي في أوبريت الحلم العربي أسعدتني للغاية

كشف المطرب أبو عن مشاركته في أوبريت الحلم العربى بعد 20 عامًا على نجاح الإصدار الأول له، لافتًا إلى أنه كان حلمًا بالنسبة له وتحقق، معربًا عن فخره بذلك.

أبو يكشف كواليس مشاركته في أوبريت الحلم العربي

وقال «أبو»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحلم العربي هو حلم كل شخص من أجل تحرير فلسطين، لافتًا إلى أنه لا يزال حلمًا من أجل الاتحاد العربي أمام العالم، مضيفًا أنه يشعر بوجود صحوة عربية من أجل تحريرها فى القريب العاجل، وكان يتابع الأوبريت في نسخته الأولي، ومشاركته بالجزء الجديد أمر أسعده للغاية.

وضم أوبريت الحلم العربي الجديد 11 مطربًا، حيث انضم مطربون جدد من بينهم بلقيس ومحمد عساف، وأبو، بالتزامن مع تصاعد الأحداث في فلسطين، بعدما تم تقديمه النسخة الأولى عام 1996.

أغنية أبو لدعم أطفال فلسطين

وشارك المطرب أبو مؤخرًا بإطلاق أغنية لأطفال فلسطين تنديدًا بما يتعرضون له، وللتأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم، تحت عنوان «The World is Blind»، حيث قدمها باللغة الإنجليزية، وتم توزيعها من قبل منير ماهر، وألحان وكلمات طارق نديم.