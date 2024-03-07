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دراما المتحدة

تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس.. كثافة متوسطة في شارع رمسيس

كتب:

شريف سليمان
10:33 ص | الخميس 07 مارس 2024
الحالة المرورية

الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 7 مارس 2024.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وعند تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وتوجد سيولة مرورية عند كوبري الجلاء مستمرة حتى طريق العروبة.

وعند كوبري المطار ستختفي الكثافات النسبية في أثناء الدخول إلى طريق المطار، وعند كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية ومتجه إلى الفنجري نفس الأمر، ما يتكرر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

ويشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهر انتظامًا في حركة سير السيارات في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر.

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