الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافة من كوبري الجلاء حتى طريق العروبة

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، إذ يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة وصولا إلى ميدان العباسية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة.

انتظام حركة المرور في نفق الأزهر

وهناك كثافات نسبية أعلى كوبري الحدائق، متجها إلى كوبري الفنجري، ويشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية للقادم من صلاح سالم، وكذلك الأمر في شارع رمسيس، وصولا إلى غمرة والعباسية، ومطلع كوبري أكتوبر.

سيولة مرورية في الأوتوستراد

ويشهد الأوتوستراد سيولة مرورية نسبية للقادم من منطقة حلوان إلى منطقة المعادي، مع انتظام حركة المرور في منطقة الجبلين، وصولا إلى 15 مايو، وكذلك الأمر لمن يتجه إلى شارع عباس العقاد، كما أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية، وأعلى كوبري السيدة عائشة متجها إلى وسط المدينة.

يشهد شارع فيصل كثافات مرورية

وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات النسبية في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى منطقة الطالبية.

ويشهد المحور سيولة مرورية لمن يتجه إلى كوبري أكتوبر، وهناك كثافات مرورية مرتفعة عند شارع السودان أمام محطة مترو للقادم من كوبري فيصل إلى منطقة الدقي، وهناك كثافات مرورية متحركة عند محور صفط اللبن، وصولا إلى شاعر السودان.