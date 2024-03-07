هل تعود الأجواء الشتوية مرة أخرى؟.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال مارس

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كافة أنحاء الجمهورية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وانحسار فرص سقوط الأمطار الغزيرة، إذ يسود طقسا دافئا نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

هل نشهد أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة التي نشهدها في وقتنا الحالي معدلات طبيعية نشهدها في مثل هذا الوقت من كل عام، ويعود الشعور بارتفاع درجات الحرارة الطفيف إلى أن المعدلات المناخية خلال شهر مارس تكون أعلى من شهر فبراير، وتبدأ قيم درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاعات لأنها تكون فترة انتقالية ما بين الشتاء والربيع.

وأضافت غانم أنّ الأجواء الشتوية تظهر في الفترة الحالية خلال الليل بشكل كبير، ومن الوارد حتى انتهاء شهر مارس وبداية شهر أبريل أن نشهد أجواء شتوية وسقوط أمطار، إذ أن النصف الأول من فصل الربيع يتميز بسمات فصل الشتاء والتي تكون بتساقط الأمطار وانخفاض قيم درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن البرودة الشديدة التي كانت تظهر خلال فترات النهار من المتوقع أن تختفي بشكل تدريجي وتكون البرودة موجودة خلال فترات الليل على مدار شهر مارس.