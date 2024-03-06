ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل.. تحذير هام لقائدي السيارات

تضرب ظاهرة جوية بعد قليل عدد من المحافظات المصرية، المتمثلة في الشبورة المائية التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية ويتأثر بها قائدي السيارات فجرا من محافظة لأخرى، نظرا لكونها تسبب إعاقة في الرؤية، حيث تصل لحد الضباب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وهو ما يتبعه تحذير عاجل لهم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس على المحافظات، اليوم الأربعاء، تشهد ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق حركة المواطنين على كافة الطرق السريعة، وتستمر لساعات عدة.

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية، موعد الشبورة المائية على المحافظات، بحيث تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا أي لمدة 5 ساعات، ويحتاج قائدي السيارات خلالها إلى نصائح عدة.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وبرزت نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية خلال الساعات الخمسة المقبلة تمثلت في التالي:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، وعدم غلقه نتيجة البرودة الشديدة في ذلك التوقيت.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.

انخفاض درجات الحرارة مع الشبورة المائية

لم يقتصر الأمر على الشبورة المائية فحسب، بل حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب المحافظات، ما يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة على النحو الذي يتناسب مع درجات الحرارة الممثلة في التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى: 12.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 14.