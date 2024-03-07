وظائف للمعلمين بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم
كتب:
أميرة فكري
11:01 ص | الخميس 07 مارس 2024
مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية
أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الوادي الجديد، وهي «أخصائي اجتماعي- أخصائي نفسى».
شروط وظائف بمدرسة we التكنولوجيا التطبيقية
وأوضحت وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، شروط الالتحاق بوظائف مدرسه We للتكنولوجيا التطبيقية في محافظه الوادي الجديد:
- السن لا يزيد عن 50 سنة.
- أن يكون المتقدم من أبناء محافظه الوادي الجديد.
- مؤهل عالي مناسب.
- من العاملين بالتربية والتعليم.
- خبرة في مجال العمل للمدارس المشتركة (حكومي).
- إرسال بيان حالة حديث معتمد على الرقم الواتس المخصص.
- إرسال البيان بحد أقصى السبت 9 مارس 2024.
- سيجرى التواصل مع المتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتحديد ميعاد المقابلة.