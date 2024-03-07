محافظ كفر الشيخ: تنظيم رحلات سياحية وترفيهية لأوائل الطلاب

استقبل جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفدًا من الطلاب الأوائل من المراحل التعليمية المختلفة، بعد زيارة عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة، منها مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وقضاء رحلة ترفيهية بالمراكب النيلية بنهر النيل، وزيارة مكتبة دسوق بحديقة العائلات.

كما زار الطلاب، متحف آثار كفر الشيخ، ومسار العائلة المقدسة، وكنيسة العذراء مريم بسخا، ضمن البرنامج الذي نظمته إدارة السياحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

تعريف الطلاب بآثار ومعالم كفر الشيخ

وكلّف المحافظ، بتوفير كل ما يلزم لراحة الطلاب، وتعريفهم بآثار ومعالم محافظة كفر الشيخ التاريخية، مع إضفاء جو من البهجة والسعادة، مشيدا بجهود المتفوقين.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصفاء العبد، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.