طلاب جامعة كفر الشيخ في زيارة لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي ببحر البقر

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية لأكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ببحر البقر على مستوى العالم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

برنامج الزيارة الميدانية

وقد تضمن برنامج الزيارة الميدانية علي العديد من الفعاليات ومنها، عرض تقديمي عن المحطة مع بعض المهندسين والمسئولين للتعرف عليها وعلي أهميتها، وجولة ميدانية لأهم المقرات والمعامل البحثية داخل المحطة، ورؤية الناتج الفعلي للمحطة من مياه نظيفة تستخدم للزراعة واستصلاح أراضي سيناء وأسمدة تستخدم كأعلاف ومواد لتصنيع الطوب الحراري.

ومن جانبهم أعرب طلاب الجامعة المشاركون في الزيارة عن سعادتهم بما شاهدوه والقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة.

تنمية الوعي والانتماء لدى طلبة الجامعات المصرية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنظيم هذه الزيارات الميدانية إيماناً بأهمية الوقوف على ما تم من إنجازه داخل الدولة المصرية، وأيضاً نقل الصورة الحقيقية من علي أرض الواقع، وهذا بفضل التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية للدولة المصرية، والتي تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الوعي والانتماء لدى طلبة الجامعات المصرية، ولتعريفهم بإمكانيات وقدرات الدولة المصرية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ الهدف من الزيارة تعريف طلبة الجامعة بالمشاريع القومية التي تُنفذها الدولة المصرية والتي من ضمنها هذا المشروع الضخم، حيث أنّ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مشروع جديد أضافته الدولة المصرية إلى منظومة مواجهة التحديات المائية لإيجاد مصادر مياه بديلة، من أجل تقليل الفجوة الموجودة بين الموارد المائية المحدودة والاستهلاك المتزايد، وفي إطار استراتيجية الدولة لترشيد استخدام المياه.

في سياق آخر، استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لعقد اجتماعها بقاعة مجلس الجامعة، والوقوف على أخر مستجدات كلية الحقوق بالجامعة.

وحضر الاجتماع عمداء كليات الحقوق على مستوي الجامعات المصرية، وأعضاء اللجنة من الشخصيات العامة، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بكليات الحقوق الحكومية والخاصة.

وقال رئيس الجامعة، إنّ تلك الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات على متابعة العملية التعليمية والبحثية، والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات المصرية، للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي، والتعرف على مدى استكمال مقومات كلية الحقوق المادية والبشرية، بهدف تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.