«طب كفر الشيخ» تفتح باب القيد لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه

أعلنت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ عن فتح باب القيد لدفعة جديدة لدراسة «الماجستير - الدكتوراة» دور أبريل 2024، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية.

الأقسام المتاح التقدم إليها لدراسة «الماجستير - الدكتوراة»

ووفقاً لما حدّدته كلية الطب البشري فإنّ الأقسام المتاح التقدم إليها لدراسة «الماجستير - الدكتوراة»، هي كالتالي:

1- الجراحة العامة.

2- طب الأطفال.

3- طب القلب والأوعية الدموية.

4- أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

5- أمراض و جراحة العظام «ماجستير فقط».

6- طب وجراحة العيون «ماجستير فقط».

7- التشريح الآدمي وعلم الأجنة «ماجستير فقط».

شروط التقدم لدراسة «الماجستير - الدكتوراة»

ووضعت الكلية عدة شروط للتقدم لدراسة «الماجستير - الدكتوراة»، وذلك طبقاً للائحة الدراسات العليا بالكلية، كالآتي:

1- أنّ يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية أو الحاصلين عليدى درجات علمية تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل.

2- أنّ يكون الطالب قد اجتاز فترة الامتياز.

3- للتقدم لدرجة «الدكتوراة» يشترط أنّ يكون الطالب حاصلاً على درجة «الماجستير» في مادة التخصص بتقدير جيد علي الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية أو من أي من الجامعات المعترف بها بالمجلس الأعلى للجامعات.

4- أنّ يستوفي الطالب شروط القسم العلمي المعتمدة من مجلس الكلية إنّ وجدت.

المستندات المطلوبة للتقدم لدراسة «الماجستير - الدكتوراة»

ووفقاً لكلية الطب البشري فإنّ المستندات المطلوبة للتقدم لدراسة «الماجستير - الدكتوراة» كما يلي:

1- طلب التحاق.

2- شهادة البكالوريوس باللغه العربية موضح بها التقدير العام و تقدير مادة التخصص.

3- بيان درجات.

4- شهادة الامتياز.

5- شهادة الميلاد «إلكترونية».

6- صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

7- موافقة جهة العمل على التسجيل والتفرغ للدراسة.

8- الموقف من التجنيد «للذكور».

9- عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة «خلفية بيضاء».

10- شهادة «الماجستير» موضح بها التقدير «بيان درجات» «للقيد للدكتوراة».

موعد تقديم الطلبات

وبحسب الكلية فإنّه يتم تقديم الطلبات لإدارة الدراسات العليا بكلية الطب البشري اعتباراً من 6 مارس 2024 وحتى 21 مارس 2024، ولن يتم قبول صور للشهادات أو ملفات غير مكتملة، كما أنّه لن يلتفت إلى أي طلبات تُقدم بعد الموعد الموضح بالإعلان.

وأكدت كلية الطب البشري أنّه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن الحد الأقصى للأعداد المطلوب قبولها بكل قسم والمعتمدة من مجلس الكلية؛ تتم المفاضلة طبقاً للمجموع التراكمي للبكالوريوس ثم تقدير مادة التخصص «للمتقدمين للماجستير» وتقدير الماجستير «للمتقدمين للدكتوراة» طبقاً للائحة الدراسات العليا بالكلية.