بدء حفل تدشين تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى.. بعد قليل

تستضيف جامعة القاهرة بعد قليل، حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، الذي يرأسه محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

يضم تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، كلا من: القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والأزهر، بجانب عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

قال محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى؛ يأتي تنفيذًا لمحور التكامل، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الصناعة لتعمل بصورة تكاملية، لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات.