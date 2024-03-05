رئيس جامعة القاهرة يحضر النسخة الأولى من مبادرة «جامعات مستدامة»

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية تدشين النسخة الأولى من «مبادرة جامعات مستدامة»، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة بين جامعة القاهرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شهدت القاعة حفل تكريم الفرق الفائزة في النسخة الثانية من مبادرة «شباب من أجل التنمية».

أهمية مبادرة «جامعات مستدامة» في البحث العلمي

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته في الحفل، أهمية مبادرة «جامعات مستدامة» في البحث العلمي، مشيرا إلى أن التعليم الذي لا ينتفع منه الناس لا قيمة له، لأن العلم النافع هو ما ينفع الناس.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مبادرة جامعات مستدامة لها محورين، يتعلق المحور الأول برفع الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتمكين شباب الجامعات للقيام بدورهم من خلال الأنشطة والتدريب، ويتعلق المحور الثاني بإثراء البحث العلمي وربط التعليم بالقضايا المختلفة.

المبادرات التي تخدم الصالح العام

واستعرض الخشت، الطفرة الكبرى التي حققتها جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى ترتيب الجامعة في تصنيف QS في مجال التنمية المستدامة من أفضل ١٪؜ على مستوى العالم وأصبحت في مرتبة متقدمة على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة، وكيف حصلت على ترتيب ١٠١ على مستوى العالم في معيار تبادل المعرفة.

قال الدكتور محمد علاء، مسؤول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة «جامعات مستدامة» تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بإعداد جيل جديد من الشباب يمتلك القدرة على قيادة العمل العام في مصر، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة العديد من المبادرات التي تخدم الصالح العام مثل مبادرة «شباب من أجل التنمية» ومبادرة «كن سفيرًا» وغيرها من المبادرات.