مدبولي: بدأنا تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار في البحيرة، موجود منذ عام 1946، وشهد العديد من التطوير في عهد الرئيس أنور السادات، وتوقف ثم شهد إحلال وتجديد، مؤكدا أنّ الدولة تهدف إلى دعم الصناعة.

ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المصنع، أنّ إجمالي ما نستورده 800 مليون دولار سنويا من البوليستر.

وتابع: «بدأنا تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر، وكل شغلنا الشاغل زيادة صادراتنا وتعميق الصناعة، والدولة لديها خطة واضحة بالحوافز وجاهزون لتنفيذها».

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، إنّ مصنع الحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار في البحيرة أُعيد تشغيلها بعد توقف سنوات، وكان يتم استيراد الخامات بنحو 38 مليون دولار لكن الآن أصبح ننتج.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، خلال تفقد رئيس الوزراء لشركة مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر، أنّه جرى إعادة تشغيل المصنع في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة، وجرى رفع كفاءته.

وأضاف أنّه يتم التركيز على جودة الإنتاج لأنها السمعة الحقيقية، وحتى لا يكون هناك عبء دولاري، وسيكون هناك إضافة بـ60 طن إنتاج يوميا، موضحا أنّه حسب توجه الدولة يتم مراعاة احتياجات السوق المحلي.