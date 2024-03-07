عدد ساعات العمل للمرأة وذوي الاحتياجات في رمضان.. «اعرف القانون بيقول إيه»

مع اقتراب قدوم شهر رمضان، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة على مدار الساعات الماضية حول عدد ساعات عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال شهر رمضان 2024.

عدد ساعات عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي ما نصت عليه قوانين العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالقطاع الخاص، بشأن عدد ساعات العمل في رمضان للمرأة، والمرأة الحامل، وذوي الاحتياجات الخاصة في دواوين الحكومة، والجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص.

ونصت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على المساواة بين الجنسين من موظفي الحكومة ذكور وإناث في عدد ساعات العمل، ولكن اللائحة التنفيذية للقانون منحت المرأة الحامل من بداية الشهر السادس امتيازا بتخفيض ساعة لها من عدد ساعات العمل يوميا، وحتى 6 أشهر بعد الولادة في الأيام العادية وساعتين خلال شهر رمضان.

المجلس القومي للمرأة يخفّض ساعات العمل للمرأة الحامل

وفوضت اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية السلطة المختصة بالاتفاق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة لتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل بما لا يخل بمصلحة العمل، لتكون 39 ساعة أسبوعيا في الأيام العادية، بتخفيض ساعة يوميا عن باقي زملائها الذكور والإناث من غير الحوامل، وفي شهر رمضان 33 ساعة، بتخفيض ساعتين يوميا.

ومنحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ذوي الاحتياجات الخاصة نفس الامتياز بتخفيض عدد ساعات العمل لهم ساعة قبل مواعيد الانصراف الرسمية يوميا، و39 ساعة أسبوعيا، وهو نفس الحال في شهر رمضان.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مواعيد وساعات العمل خلال شهر رمضان 2024 ، حيث حددها بخمس ساعات، لتبدأ في التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهر من كل أسبوع.