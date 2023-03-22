مواعيد العمل في رمضان 2023 بالمصالح الحكومية والهيئات والبنوك

تختلف مواعيد العمل في رمضان 2023 في المؤسسات والهيئات عن باقي أيام السنة، إذ تقلص المصالح الحكومية خاصة عدد ساعات العمل في شهر الصوم، تيسيرا على المواطنين بما يتناسب مع الصيام، وينتهون من المهام التي تقع على عاتقهم في وقت محدد حتى لا يتم تعطيل المصالح وسيرها على أكمل وجه.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد العمل في رمضان 2023، وفق بيان البنك المركزي المصري منذ يومين.

مواعيد العمل في رمضان 2023

وتأتي مواعيد العمل في رمضان 2023 في المصالح الحكومية طبقا للعام الماضي حيث لم يتم الإعلان رسميا عن المواعيد هذا العام، كما يلي:

وتبدأ مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم في المصالح الحكومية في تمام الساعة 9 صباحًا، وعلى أن تنتهي في تمام الـ2 مساءً.

وأعلن البريد المصري في باين له أيضا، مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، حيث تبدأ من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية ظهرا، والفترة اللليلة تبدأ من الساعة الثامنة للساعة الحادية عشر.

مواعيد البنوك في شهر رمضان 2023

أعلن البنك المركزي المصري، مواعيد العمل للموظفين والعملاء.

وتبدأ مواعيد عمل البنوك للموظفين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

وتتفتح البنوك الأبواب أمام العملاء يوميا في تمام الساعة 9:30 أي عقب مرور نصف ساعة من موعد العمل الرسمي، وإلى الساعة 1:30 ظهرًا.