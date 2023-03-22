مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال رمضان 2023

تختلف مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2023، وفق كل مصلحة وهيئة أو جهة، وفق احتياجاتها على مدار شهر الصوم، حيث يتم في العادة اتخاذ قرار بتقليص عدد ساعات العمل خلال نهار رمضان، تيسيرا على الموظفين والعاملين بما ينفعهم وبما لا يضر شؤون العمل.

وفي السطور التالية، مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2023.

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2023

وتأتي مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2023 كما يلي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تغيير مواعيد عمل التداول في البورصة لتبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا، على أن تبدأ الجلسة الاستكشافية الساعة 9.30 صباحا.

مواعيد البنوك في رمضان 2023

تبدأ مواعيد عمل البنوك للموظفين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، وتكون للعملاء في تمام الساعة 9:30 إلى الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد العمل في البريد خلال شهر رمضان 2023

وقررت إدارة البريد المصري، أن تكون فترات العمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بينما تكون فترات المسائية لجميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة بجميع المحافظات حتى الساعة 4 عصرًا، وفترات العمل بالليل خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا خلال شهر رمضان.

وتبدأ مواعيد العمل في معظم المصالح الحكومية خلال شهر من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، ما لم ينص على غير ذلك.

وقررت بعض المصالح الحكومية، تغيير مواعيد العمل بالنسبة للمصالح التي تعمل 6 أيام في الأسبوع، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.