ضبط صاحب شركة بحوزته كمية كبيرة من الآثار في الغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن أنّ صاحب ومدير شركة للصناعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، حاز العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المشار إليها بقصد الاتجار بها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته 458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة، و22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعوني، و17 تمثالا تعود للعصر الفرعوني أشكال وأحجام مختلفة، و2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعوني، ومكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم، وعقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعوني، جميعها يشتبه في أثريتها، وجهاز استشعار للكشف عن الآثار والذهب والمعادن النفيسة في باطن الأرض، وهاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.