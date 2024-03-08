وسيلة تعارف وليس اختراق.. ماذا تعني نكزات الفيسبوك؟

انتشر في الفترة الأخيرة نكزات الفيسبوك، أو كما يطلق عليها «بوك»، وهي وسيلة لجذب انتباه الآخرين بشكل مختلف، وليست دليلًا على اختراق الهاتف، أو أن أحد ما يحاول العثور على الملفات الشخصية لك، ولا توجد سوى على حسابات الفيسبوك.

نكزات الفيسبوك هي إحدى وسائل جذب الانتباه، يفعلها أحد الأشخاص للآخرين عبر حساباتهم، كنوع من لفت النظر بوجوده، ويطلق عليها «بوك»، بحسب إسلام غانم، خبير تكنولوجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «النكزات إحدى الأمور العادية، الموجودة على حسابات فيسبوك، وتعمل على جذب الانتباه بين المستخدمين، سواء الزملاء أو الأصدقاء وغير ذلك».

نكزات الفيسبوك تفتح مجالًا للحوار

توجد النكزة في الحساب الشخصي، وعند الضغط عليها، يتم نكز الشخص الذي تم اختياره، ومن هنا يمكن الرد عليه بنكزة أخرى، مما يفتح المجال للحديث بين الشخصين، وهو الهدف الرئيسي من «البوك»، وفقًا لـ«غانم»: «النكزات إحدى طرق فتح حوار مع شخص آخر».

عودة النكزات من جديد

تعد النكزات من الأمور القديمة، الموجودة على فيسبوك، واختفت منذ فترة، لتعود من جديد: «النكزات شيء طبيعي، موجود من زمن بعيد، وعاد بقوة خلال الفترة الحالية».

توجد النكزات للأصدقاء فقط

تحدث النكزات بين الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء، أي لا يمكن نكز شخص غريب، أو غير موجود في الأصدقاء، وهي ليست دليل على الاختراق، كما يعتقد البعض، بل هي مجرد أداة للتعبير عن وجوده بطريقة مختلفة، بحسب الخبير التكنولوجي: «النكزات ليست مفتوحة للآخرين، ويجب أن يكون الشخص الآخر، موجود في قائمة الأصدقاء».