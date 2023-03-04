اعترافات المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة: «عرفت الزباين من الفيسبوك»

«عرفت الزباين من الفيسبوك» هكذا بدأ المتهم في قضية إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار بالجيزة اعترافاته أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الحوامدية بالجيزة له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الاجرامي في إدارته لورشة تصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمحل سكنه بقصد الاتجار، كما اعترف المتهم بحيازته عدد 4 فرد محلي وأجزاء وأدوات التصنيع.

العقوبة القانونية

أوضح الخبير القانوني محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

ضبط المتهم

كانت البداية عندما كشفت تحريات ومعلومات مدرية أمن الجيزة قيام عنصر اجرامي بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالاسلحة النارية بدائرة قسم شرطة الحوامدية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليه حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.