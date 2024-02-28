متحدثة الخارجية الروسية تسخر من عبارة «إسرائيل دولة ذات سيادة»

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي «دولة ذات سيادة» والولايات المتحدة لا تملي عليها ما يجب فعله، وذلك في منشور عبر منصة تيليجرام، قالت فيه: «المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قال: إسرائيل دولة ذات سيادة، والولايات المتحدة لا تملي على الدول ذات السيادة ما يجب عليها فعله».

تعليق ساخر من المتحدثة باسم الخارجية الروسية

وعلقت على ذلك ساخرة: «كلمات من ذهب، نستنتج منها أن الدول التي تملي عليها الولايات المتحدة ما يجب عليها فعله، ليست دولا ذات سيادة»، وهي إشارة واضحه إلى إوكرانيا، التي تعتبرها موسكو الآن دولة غير مستقلة، تحولت إلى دمية في يد واشنطن تستخدمها في صراعها مع روسيا على سيادة العالم.

وجاء ذلك بعد أن وجه أحد الصحفيين لميلر سؤال خلال مقابلة صحفية أمس الاثنين، يفيد بتعارض خطط نتنياهو المتتالية مع كل ما تدعو إليه الإدارة الأمريكية، بما في ذلك حل الدولتين، والذي يرفضه نتنياهو بشكل قاطع، فماذا تعتزمون تنفيذه؟ ليرد عليه ميلر: «إسرائيل، كغيرها من دول المنطقة، دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، مثلها مثل باقي الدول المستقلة، كما أكد على أن الولايات المتحدة تقدم ما تعتقد أنه أفضل المقترحات لتحقيق السلام والأمن، وستواصل القيام بذلك، وذلك على حد زعمه.