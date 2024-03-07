زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة أعياد المرأة

أعلنت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم السبت 9 مارس، وحتى يوم الخميس 21 مارس، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

ويأتي ذلك أيضا في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.