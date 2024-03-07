رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة أعياد المرأة

كتب:

محمد بركات
12:44 م | الخميس 07 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم السبت 9 مارس، وحتى يوم الخميس 21 مارس، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

ويأتي ذلك أيضا في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

اقرأ المزيد:

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة الـ72

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددا من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد

«الداخلية»: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصدر أمني ينفي تثبيت كاميرات مراقبة داخل عنابر نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل
بقلم محمد بركات