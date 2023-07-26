مصدر أمني ينفي تثبيت كاميرات مراقبة داخل عنابر نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما انتشر على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام

وأكد المصدر عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات وأن تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.