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دراما المتحدة

مدبولي: توجيهات ببدء إجراءات استيراد أول 300 ألف طن من السكر

كتب:

يارا أشرف
01:07 م | الخميس 07 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «إننا نركز خلال الفترة المقبلة على تدبير السلع التي كان بها نقص بسبب نقص الموارد الدولارية»، مؤكّدًا تدبير هذه السلع اليوم وإتاحتها للمواطن المصري، وعلى رأسها السكر.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية: «اتخذنا قرارا بالأمس بالموافقة على استيراد مليون طن، وهذه الكمية كانت تمثل الفجوة في منتج السكر على مدار هذا العام، وجاءت التوجيهات بالبدء فورا بإجراءات استيراد أول 300 ألف طن منهم  من أجل القضاء على مسألة الحجز، ولكي يدرك المواطنين بأن هذا الأمر لن يجدي».

وأكد رئيس الوزراء البدء الفعلي في كل خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

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بقلم يارا أشرف