أهم علامات ليلة القدر.. أبرزها طلوع الشمس بلا شعاع

يختلف الناس في العشر الأواخر من شهر رمضان حول علامات ليلة القدر وهل تلك الليلة الفردية بالتحديد هي ليلة القدر أم لا، حيث حددت السنة النبوية في أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علامات محددة لتلك الليلة العظيمة، ومنها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة.

علامات ليلة القدر

وحول علامات ليلة القدر، فقد حددت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، علامات ليلة القدر كاملة ، ومنها طلوع الشمس لكن لا يكن لها شعاع، وفق ما ورد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا»، وشروق الشمس لكن لا يكون الجو حاراً أو بارداً، كما ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا»، ويسجد في ليلة القدر كل شيء، وتكون السماء تشع بالأنوار، وتكون جميع الأماكن ساطعة حتى الظلم منها.

تفاصيل علامات ليلة القدر

- أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.

- من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.

- الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

- قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

- لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

- من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر.

- الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

- الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية ، كما القمر البدر.

- لا ينزل فيها النيازك والشهب.

- يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.