يتبقى 3 ليال وترية.. اعرف أهم علامات ليلة القدر

مع بداية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، بدأت التساؤلات حول علامات تدل على أنها ليلة القدر، وذلك حرصا من العباد على اغتنام فضل هذه الليلة المباركة، والتي تأتي ضمن الليالي العشر الأخيرة من الشهر الكريم، فليلة القدر هي الليلة التي وصفها الله عز وجل بأنها ليلة خير من ألف شهر.

علامات تدل على انها ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، علامات تدل على انها ليلة القدر، وذلك بسبب زيادة التساؤلات حول موعد ليلة القدر وبداية حلول الليالي الوترية، وأشارت دار الإفتاء إلى ما ورد في مسند أحمد: «كأنها طست»، أي من نحاس أبيض، وقال النبي: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» أي لا حر فيها ولا برد ومشرقة.

كما أشارت الدار في إجابتها عن سؤال علامات تدل على انها ليلة القدر، ان هناك عدد من الأحاديث التي يمكن من خلالها معرفة علامات ليلة القدر، ومن هذه الأحاديث هو ما ورد عن أبي بن كعب، في ذكر علامات ليلة القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه «طلوع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم.

علامات ليلة القدر

وبالتالي فمن العلامات التي تدل على أنها ليلة القدر هي أن تسطع شمسها دون شعاع، كما لفتت دار الإفتاء، في علامات ليلة القدر، إلى أن المطلع عليها يعرف علاماتها، إذ يرى كل شيء ساجد، والأنوار ساطعة في كل مكان حتى المواضع المظلمة.