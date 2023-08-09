واحد من أفضل النيازك لعام 2023.. يمكن رؤيته بالعين المجردة يومي السبت والأحد

من المتوقع أن يصل أفضل أو ثاني أفضل دش نيزكي لهذا العام إلى ذروته في نهاية هذا الأسبوع، ليحدث ظاهرة معروفة باسم «البرسيدي» عندما تعبر الأرض عبر حزام الحطام الذي تركه المذنب «Swift-Tuttle»، ونحن ذروة حدوث هذه الظاهرة، بحسب ما ذكرته قناة «WSFA».

أروع وأهم حدث فلكي لعام 2023

سيشهد كوكب الأرض أهم وأروع حدث فلكي لعام 2023، ويعطي فرصة لجميع كوكب الأرض لرؤية بقايا المذنب «Swift-Tuttle» على نيازك تُمطر السماء بغزارة بمعدل 100 شهاب كل ساعة دون توقف، ولن تحتاج إلى أي أدوات فلكية لرصد الحدث حيث يمكنك أن تشاهده بالعين المجردة.

ستكون تواريخ ذروة «البرسيدي» لهذا العام من 12 إلى 13 أغسطس يومي السبت والأحد، ويمكن رؤيته في جميع أنحاء مصر ولكن سيعتمد ذلك على تعاون الطبيعة الأم ونقص ضوء القمر، إذا كانت السماء تمطر أو غائمة عادية أو ساطعة جدًا بسبب القمر، فلا يمكن رؤية زخات نيزك بغض النظر عن عدد النيازك التي تسير عبر سماء الليل.

30 دقيقة للتكيف مع حدث «Swift-Tuttle»

وكل ما عليك فعله لرؤية الحدث هو التوجه إلى مكان مظلم بعيدًا عن التلوث الضوئي مع رؤية السماء دون عوائق، وامنح نفسك فقط 30 دقيقة للتكيف مع الظلام، وانظر لأعلى وانقع كل شيء فيه للحصول على أفضل تجربة على الإطلاق، أوصي بالنظر إلى الشمال الشرقي والعثور على كوكبة البرسيدي.