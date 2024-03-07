قصة نجاح عاليا عثمان بعد تكريمها في يوم المرأة المصرية.. وصلت لـ«شارك تانك»

16 عامًا فقط عمر الفتاة التي خطفت عقول وقلوب أعضاء لجنة تحكيم البرنامج العالمي الشهير «شارك تانك مصر»، بعد أن وقفت أمامهم وأبهرتهم بفكرة مشروعها التي بدأتها قبل 3 سنوات، بأنامل طفلة وعقل سيدة أعمال، أنها عاليا عثمان، التي خرجت بفكرة للنور تراعي فيها الجمال والاستدامة، وهي تصنيع الشموع بطريقة آمنة على الإنسان والبئية.

تكريم عاليا عثمان في يوم المرأة المصرية

نٌظمت أمس احتفالية «إيقونة النجاح» ضخمة بحضور عدد من السيدات المصريات الرائدات اللاتي وضعن بصمة في شتى المجالات، وبحضور ورعاية السيدة انتصار السيسي، التي كرمت بعض السيدات والفتيات المصريات اللواتي استطعن أن يبرزن في المجتمع من خلال أعمالهن المميزة، من بينهن كانت عاليا عثمان، مؤسسة شركة Gammbaz لتصنيع الشموع المعطرة الآمنة على صحة الإنسان والصديقة للبيئة.

رحلة ملهمة بدأتها «عاليا» قبل 3 سنوات، إذ تمكنت في سن صغيرة من تحويل شغفها لمشروع يتميز بلمسة الابتكار والمسؤولية، ولاقت نجاح كبير، أدهش أهم وأكبر المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، ودخلت عالم ريادة الأعمال وهي لم تتخط 16 عامًا، بعد أن بدأت في يناير 2021، مسيرتها بأنها استفادت من وقت فراغها خلال الدراسة الأونلاين بسبب كورونا، وفقًا لروايتها في برنامج «شارك تانك مصر».

إصرار على النجاح

وبدأت تصنيع الشموع الصديقة للبئية والآمنه على صحة الإنسان، من منزلها وراعت فيها عناصر لم ترعها كبري الشركات المصنعة للعطور، إذ حصلت على مبلغ 10 آلاف جنيه، من والدها لبدء مشروعها، ليس ذلك فقط بل استطاعت إعادته له بعد شهرين من بدء المشروع، وفي ذلك الوقت شعرت بأنه الوقت المناسب لتحقيق حلمها لتصبح رائدة أعمال.

«كانت والدتها تعشق الشموع المعطرة وتجلبها من الخارج عندما تسافر، والسبب في ذلك أن الروائح الموجودة في مصر تقليدية ومعتادة، مثل اللافندر والعود والفانلا، ومعظمها يصنع من البرافين، وهي مادة مضرة بالصحة وتطلق أدخنة سامة»، فقررت عاليا استخدام شمع الصويا كبديل عنه، لأنه صديق للبيئة، إذ بدأت في استيراده من الخارج، بحسب ما قالت في برنامج «شارك تانك مصر».

عاليا تنافس المنتجات العالمي بأكثر من 80 عطر

في وقت قصير تمكنت عاليا من التفوق في السوق المصري في تصنيع الشموع المعطرة، وقدمت أكثر من 80 رائحة معطرة، تستخدم كـ«لوشن»، وبدأت مشروعها بتأسيس شركة Gammbaz، ليعود بالنفع على المجتمع المصري، بدعم من أهلها معنويًا وماديًا.