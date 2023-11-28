منافسة قوية في «شارك تانك مصر» غدا بين 3 مشروعات جديدة

يواصل الموسم الثاني من برنامج «شارك تانك مصر» الذي يذاع حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة.

يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم دينا غبور وأحمد خليل.

وتشهد الحلقة السادسة من البرنامج الذي يذاع يوم غد الأربعاء، في التاسعة مساء، عدد من المشاريع بأفكار جديدة وفريدة من نوعها، وهي «بي أو في» POV وهو مشروع يقدم أدوات مبتكرة للتصوير من منظور شخصي للمبدعين وصناع المحتوى، و«إنجين» وهو معمل لتحليل الحمض النووي ويساعد على اكتشاف النفس واقتراح أفضل الخيارات للصحة في الرياضة والتغذية.

كذلك مشروع «بار أند جار»، وهو مشروع أكل صحي وسريع في برطمانات سهلة الاستعمال من ضمنها السلاطات كبديل للوجبات الجاهزة.

الموسم الثاني من البرنامج

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع الـ«شاركس» بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

قصة شارك تانك مصر

جدير بالذكر أن «شارك تانك مصر» هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.