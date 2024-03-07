عضو لجنة تحكيم «شارك تانك»: قرار البنك المركزي هو الأجرأ منذ سنوات

علق رجل الأعمال أيمن عباس، عضو لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك»، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، موضحًا أنه يحيي صناع القرار ويرى أنه من أجرأ القرارات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات السابقة.

الحكومة الآن الضامن لأي مستثمر أجنبي

وأعرب «عباس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، عن سعادته من ردود الفعل لدى المستثمرين بعد تحرير سعر الصرف، منوهًا بأن الحكومة الآن الضامن لأي مستثمر أجنبي، والمستثمرون لن يحملوا أعباء سعر الصرف الأجنبي بعد قرارات اليوم، مشددًا على أن الدولار انخفض من 65 جنيها لـ50 جنيهًا اليوم، والتسعير للسلع كان يتم لسعر الدولار بالسوق الموازية وليس السعر الرسمي.

وأوضح أن قرارات التسعير العادلة للعملة تشجع على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن توحيد سعر الصرف يجعل المستثمر قادرا على حساب أرباحه، كما أنه يعطي له القدرة على التخارج من السوق بسهولة، مشددًا على أن الحكومة أصبحت تقوم بدور مراقبين من خلال الجهاز المصرفي.