«معلومات الوزراء»: 66 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للملابس

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجلت 66 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للملابس الجاهزة خلال شهر يناير 2024.

زيادة صادرات الملابس الجاهزة

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن قيمة الصادرات المصرية للملابس الجاهزة إلى 258 مليون دولار، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وبنسبة زيادة تُقدر بنحو 34.4%.