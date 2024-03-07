«تعليم القاهرة»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بكل المدارس

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنبيها للإدارات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدوري رقم 8 الصادر من وزير التربية والتعليم، بشأن حظر الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية بكل المدارس.

حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

شددت على تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (21) المخالفة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023، بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي الخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكل المدارس بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه.