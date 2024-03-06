وزير خارجية فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفال ونساء وشيوخ غزة بسلاح الجوع

قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إننا نجتمع اليوم، بينما تستمر إسرائيل لليوم 152 على التوالي، في ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث.

أضاف في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة، وأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة يقتلون جوعًا حرفيًا، والاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا جديدة على قطاع غزة، هي حرب التجويع، خاصة في أوساط الأطفال اللذين يتعرضون لخطر الموت بسبب الجوع».

وتابع: «إسرائيل أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة، وعطلت كل المنشآت الاقتصادية في القطاع، وأمام كل الجرائم الإسرائيلية في غزة يقف العالم إما صامتًا أو داعمًا لها بعد أكثر من 540 مجزرة في القطاع».

واختتم: «إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية وما صدر عن المؤسسات الدولية، وإسرائيل قتلت في عدوانها على قطاع غزة أكثر من 19400 طفل و9000 امرأة، فيما تتجهز آلة الإبادة الجماعية للانقضاض على رفح الفلسطينية».