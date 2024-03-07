توقعات بعودة الدعم العسكري لأوكرانيا بعد محاولة استهداف الرئيس «زيلينسكي»

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أوديسا، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى أسفه وتعازيه للمواطنين الذين قتلوا أمس، وعددهم 5 أشخاص، جراء قصف بمسيرات روسية استهدفت ميناء أوديسا بالتزامن مع مرور موكب الرئيس الأوكراني، الذي كان يبعد عن الاستهداف بحوالي 150مترا بحسب وصف بيان الإدارة العسكرية أوديسا.

استهداف الرئيس الأوكراني بصفته الشخصية

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «جولة المراسلين»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أن البيان أشار إلى أن الهجوم ليس اعتياديا، ولكن على ما يبدو كان ينوي استهداف الرئيس الأوكراني كونهم يعلمون جيدا بأن «زيلنسكي» متواجد بالقرب من الميناء الذي زاره يوم أمس برفقة رئيس الوزراء اليوناني.

الاستهداف يعيد الدعم لأوكرانيا

وأشار مناف، إلى أن البيان يشير إلى أن هناك استهدافا طال بعض المنشآت المدنية وإحدى الكنائس، التي كان يؤدي بداخلها الصلوات على جثامين قتلى برج سكني جرى الهجوم عليه في 2 مارس الجاري.

ولفت إلى أن كل هذه التطورات تستفيد منها أوكرانيا من خلال دعم عسكري سخي سيعود مجددا لها، وهذا الشيء الذي أشار إليه مجموعة من الخبراء والمحللين الذين شكروا روسيا جراء استهدافهم الرئيس الأوكراني، وقالوا إنه بسبب هذا الاستهداف سيعود مجددا الدعم السخي لأوكرانيا.