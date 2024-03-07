محافظ مطروح: تنظيم 10 قوافل طبية في القرى والنجوع مجانا

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنظيم قوافل طبية إلى مراكز محافظة مطروح، خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بحضور ياسين صالح رئيس جمعية رسالة بمطروح.

قافلة طبية في سيدي براني

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى استعراض جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح ومنها تنظيم قافلة طبية لمدينة سيدي براني غداً الجمعة وقافلة لمنطقة الشيخ عطيوة بمرسى مطروح يوم السبت المقبل، مع مقترح زيادة المشاركة خلال الأعوام القادمة للمناطق الأكثر احتياجا وصولاً إلى أقصى القرى والتجمعات.

10 قوافل طبية

وأضاف محافظ مطروح أنه جرى الاتفاق على تنظيم 10 قوافل هذا العام، ومٌخطط إقامة عيادة طبية ثابتة مع اختيار أنسب الأماكن؛ لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتصميمها لتكون صديقة للبيئة والكشف الطبي والتشخيص عن بعد عن طريق الاستشاريين والمتخصصين، والتوجيه بضرورة اختيار الموقع أو المكان الأنسب، وتخصيص عيادة طبية متنقلة مجهزة للتوجه إلى جميع التجمعات السكانية البعيدة التي لا تتوافر وحدات صحية قريبة منها، وشعور المواطن بتوافر الخدمة الطبية.

نخبة من الأطباء

وتتوفر بالقوافل الطبية نخبة من الأطباء من القاهرة والإسكندرية وإجراء العمليات المقررة مجاناً بكبرى المستشفيات، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح بشأن إمكانية إجراء عمليات داخل وخارج المحافظة.