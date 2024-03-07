الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة على مسرح الجمهورية السبت

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية في الثامنة مساء السبت المقبل على مسرح الجمهورية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمرأة

أوركسترا أطفال مركز تنمية المواهب

ويحيي الحفل مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر بباقة من الأعمال الغنائية والمعزوفات الموسيقية حيث يقدم في الفصل الأول أوركسترا أطفال مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة دكتور راجي المقدم موسيقى «البنات البنات، فيها حاجة حلوة، كرنڤال باريس، قلبي ومفتاحه، ميدلي كلثوميات، تتر بداية المال والبنون، سهر الليالي، ميدلي، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، بيلا تشاو - تتر بداية ونهاية مسلسل رأفت الهجان، الأقصر بلدنا» أداء لوجي هاني.

وتقدم أيضا موسيقى الحب والسلام من فيلم عروس النيل على آلة الهارب أداء جولي وشريف دعية مقدمة «بعيد عنك، كل ده كان ليه، سألوني الناس، الحياة حلوة، زي العسل».

ويحيى الفاصل الثاني فصل الغناء العربي كورال الشباب تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين بمختارات من أعمال الموسيقى العربية منها «أمي يا نور بيتنا، ماما يا حلوة، أحن قلب، بيت العز، أنشودة أمي، أول حياتي ياما، نص الدنيا، يا بنت بلدي، أمي جنة، أمي في كوم، ست الحبايب، رمضان كريم»، أداء مريم جميل - أدهم - جاسمين - ملك أحمد عبد المنعم - نوريانا محمد - محمد عادل - لاما - ملك أحمد - لاما حازم - محمد البحيري.

مركز تنمية المواهب بالأوبرا

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم ‎وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.