«فورييه وبروكنر» في حفل «أعظم السيمفونيات» بالأوبرا.. السبت المقبل

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، ضمن سلسلة «أعظم السيمفونيات»، ويقوده المايسترو أحمد الصعيدي، ويشارك فيه كل من السوبرانو داليا فاروق، الباريتون خالد سمير، وكورال أكابيلا بقيادة مايا چيفينريا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير.

برنامج الأعمال الكلاسيكية بالأوبرا

يتضمن برنامج حفل دار الأوبرا المصرية عددا من أهم الاعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين، منها قداس للسوبرانو والباريتون والكورال والأوركسترا لـ فورييه وتعزف بصورتها الأصلية، السيمفونية الرابعة لـ بروكنر والمعروفة باسم الرومانسي.

تأسيس أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.