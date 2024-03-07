تسليم محلات «سوق الهنا» بضواحي بورسعيد للمستفيدين

تابع الدكتور منصور بكري السكرتير العام لمحافظ بورسعيد، بدء تسليم المحلات بسوق الهنا الحضاري الجديد بنطاق منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال شهر رمضان المعظم، في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتواجد السكرتير العام الدكتور منصور بكري رفقة سمر الموافي، رئيس حي الضواحي في السوق للإشراف على العمل.

الحفاظ على أمن السوق

وأوضح سكرتير عام محافظة بورسعيد في بيان صحفي، أنه تم تكليف جهاز للنظافة وجهاز للحفاظ على أمن السوق الحضاري للعمل على مدار اليوم، بتوجيه من محافظ بورسعيد.

إزالة الأسواق العشوائية

وكان محافظ بورسعيد، قد أكد خلال جولة سابقة، أن سوق الهنا الحضاري، يأتي ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

ويضم السوق الجديد المطور 76 محلا ومقر للإدارة والأمن ودورات مياه.. وتشمل المخلفات جميع الأنشطة التي تخدم المنطقة والمناطق المجاورة.